Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de ana tabloya yükseldi

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de bugün başlayan Kılıç Grand Prix'de adını ana tabloya yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de ana tabloya yükseldi
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04 Mayıs 2024 15:01
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de bugün başlayan Kılıç Grand Prix'de ön eleme turunu geçti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Seul'deki organizasyonda piste çıkan Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Milli eskrimci, 6 Mayıs Pazartesi günü TSİ 03.45'te Japonya'dan Kenta Tokunan ile karşılaşacak.

Grand Prix'de yarın kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, ön eleme turunda mücadele edecek.

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