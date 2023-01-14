Milli buz patenciler, Polonya'da finalist!

Milli buz patenciler Furkan Akar ve Metehan Atan, Polonya'da finalist oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli buz patenciler, Polonya'da finalist!
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14 Ocak 2023 20:19
Buz pateninde 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcular Furkan Akar ile Metehan Atan, finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen şampiyonada 1500 metre yarışında milli sporcuların final bileti aldığı belirtildi.

Şampiyonanın finali yarışı yarın gerçekleştirilecek.

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