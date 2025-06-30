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Milli boksörler, Gürcistan'daki turnuvada 5 madalya aldı

Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Irakli Abashidze Boks Turnuvası'nda ringe çıkan Türk sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

calendar 30 Haziran 2025 21:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli boksörler, Gürcistan'daki turnuvada 5 madalya aldı
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Uluslararası Irakli Abashidze Boks Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyona katılan Baran Kırkgözler (55 kilo) ve Kaan Aykutsun (85 kilo), gümüş madalyayı boynuna taktı.

55 kiloda ringe çıkan Yunus Emre Zozik, 60 kiloda yarışan Berat Civelek ve Selahattin Çinibulak ise 3'üncülük elde etti.


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