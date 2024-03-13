Milli bilek güreşçisi Rabia Kayahan'ın gözü dünya şampiyonluğunda!

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 27 madalya kazanan milli bilek güreşçisi Rabia Kayahan, Avrupa şampiyonluğunun yanına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.



Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Tokçam köyünde büyüyen Rabia, manavlık yapan ve köylere meyve-sebze götüren babasının en büyük yardımcısı oldu.



Babasına, araç yüklerken ve boşaltırken yardım eden, ağır sebze, meyve kasaları ile çuvalları zorlanmadan kaldıran Rabia, spora yönelmeye karar verince babasına beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okumak istediğini söyledi.



Babası ise durumu akrabası olan, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bilek güreşi antrenörü Davut Altuntaş'a iletti.



Altuntaş ile birlikte bilek güreşi antrenmanlarına başlayan Rabia, spora başladığı ilk sene Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde etti.



Aradan geçen 7 yılda Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanan ve tamamlayan Rabia, bu sürede 10 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da altın, gümüş ve bronz madalya, dünya şampiyonasında ise gümüş ve bronz madalya kazandı. 24 yaşındaki milli sporcu, ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplamda 27 madalya elde etti.



Rabia, şimdilerde Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde eğitici antrenör olarak hem kendi gibi sporcular yetiştiriyor hem de kariyerine yeni başarılar eklemek için çaba gösteriyor.



Rabia Kayahan, AA muhabirine, en büyük destekçisinin ailesi ve antrenörü olduğunu söyledi.



Akrabası Altuntaş'ın kendisini bilek güreşine yönlendirdiğini ifade eden Rabia, "2018 senesinde beni Türkiye şampiyonasına getirdi. Aynı sene içerisinde hem Türkiye hem Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi ve üçüncüsü oldum." dedi.



2019 yılında annesini kaybettiğini, ardından Dünya şampiyonasına gittiğini aktaran Rabia, şunları kaydetti:



"İkinci oldum orada. 15 günlük bir ara vardı annemin vefatıyla. Şöyle düşündüm, ben buraya geldim, başarmak için geldim ve annem de bunu isterdi. Oraya çok kişi gidiyor ama hiç kimse derece yapamıyor. İnsan zorlandığında kendindeki gücü fark ediyor. Ailem her zaman bana güvendi. Arkamdaki dağım onlardır ama bana yol gösteren, emek veren Davut hocamın emeği bende çok büyüktür. Beni başarıya ulaştıran ailem ve antrenörümdür."



Akrabalarından bazılarının "Sen kızsın, yapamazsın" dediğini ama başarıya çabalayarak ulaştığını anlatan Rabia, "Kız kardeşlerime şunu iletmek isterim. Bir şeyleri denemeden hiçbir şekilde yeteneğinin olup olmadığını anlayamazsın. İlk adımı atmak çok önemli. Ben bu ilk adımı Davut Hoca'mla, ailemle attım." diye konuştu.



Kendi gibi milli sporcular yetiştirdiğini ve bilek güreşini çok sevdiğini aktaran milli sporcu, "Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Güzelce antrenmanlarıma devam ediyorum. Kendimi de başarılı buluyorum ve başaracağıma da inanıyorum." ifadesini kullandı.



Altuntaş: "Sporcu olarak üzerine düşeni yaptı"



Antrenör Altuntaş ise Slovakya'daki Avrupa Şampiyonası ve Moldova'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Rabia'nın en güzel şekilde Türkiye'yi temsil edeceğine inandığını belirterek, "Rabia bu işe yanımda sporcu olarak başladı. Şu anda hem sporcumuz hem antrenörümüz. Bu bizi ayrı bir gururlandırıyor. Sporcu olarak üzerine düşeni yaptı, antrenör olarak da bütün sporcularımız ile ilgilendi." dedi.





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