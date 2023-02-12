Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, vefat etti

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, vefat etti
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12 Şubat 2023 17:34
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan vefat etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

30 yaşındaki oyuncu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalmıştı.

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