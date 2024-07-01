Milli atlet Dilek Koçak, 1500 metrede 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4:06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede piste çıkan Dilek Koçak, 4:06.96'lık zamanıyla yarışı tamamladı.
Milli atlet Dilek, daha önce Elvan Abeylegesse'ye ait 4:11.33'lük dereceyi geçerek yeni Türkiye rekorunun sahibi olmayı başardı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede piste çıkan Dilek Koçak, 4:06.96'lık zamanıyla yarışı tamamladı.
Milli atlet Dilek, daha önce Elvan Abeylegesse'ye ait 4:11.33'lük dereceyi geçerek yeni Türkiye rekorunun sahibi olmayı başardı.
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