Milli atlet Dilek Koçak, 1500 metrede 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı

Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4:06.96 ile koşarak Elvan Abeylegesse'nin 4:11.33'lük Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Dilek Koçak, 1500 metrede 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı
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01 Temmuz 2024 13:48
Milli atlet Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4:06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede piste çıkan Dilek Koçak, 4:06.96'lık zamanıyla yarışı tamamladı.

Milli atlet Dilek, daha önce Elvan Abeylegesse'ye ait 4:11.33'lük dereceyi geçerek yeni Türkiye rekorunun sahibi olmayı başardı.

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