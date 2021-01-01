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Miller: "Jordan gelse, ona da 'S*** git' derdim!"

Hall of Fame sınıfı üyesi oyuncu Reggie Miller, geçmişte Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile aynı takımda oynama olasılığından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame sınıfı üyesi oyuncu Reggie Miller, geçmişte Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile aynı takımda oynama olasılığından bahsetti.

Miller, ESPN'in kendisine kariyerini geçirdiği Indiana Pacers'tan herhangi bir noktada ayrılmayı ve başka bir organizasyona katılmayı düşünüp düşünmediğini sorması sonrasında, yanıtı şöyle oldu:

"Hayır. Ve eğer Michael Jordan beni arayıp Chicago'ya gelmemi isteseydi bile, ona s**** gitmesini söylerdim!"

"İLLA BİR YERE GİTSEYDİM, LAKERS OLURDU!"

Ancak, başka takıma geçiş yapma fırsatı olsaydı, Miller aklındaki diğer takımların hangileri olduğu hakkında şunları söyledi:

"Başka bir yere gitme durumum hiç olmadı. Muhtemelen Knicks gibi etrafı yoklayan diğer takımlardan biri olabilirdi. Lakin onlara karşı geçmişimi biliyorsunuz. O yüzden gidemezdim. Gitmek istediğim bir yer olsaydı, memleketime dönüp Lakers için oynamak isterdim ve akıl hocalarım da Magic (Johnson), Byron (Scott) ve Michael Cooper olurdu. Yani pek fazla seçeneğim yoktu, ki benim için güzel oldu. Bugün ligde bu adamlardan bazılarına altı ya da yedi takım teklif götürebiliyor, ki bu inanılmaz. Şahsen benim öyle bir durumum olmadı."


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