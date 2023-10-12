Charlotte Hornets forveti Miles Bridges için, koruma kararı ihlali sebebiyle tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.



WSOC-TV'den Jessica Allen ve Glenn Couts'un yakın tarihli bir raporu, Bridges için bir tutuklama emri çıkarıldığını ortaya koydu:



"Charlotte Hornets'ın forveti Miles Bridges için bir tutuklama emri çıkarıldı ve bu, daha önce yaşanan bir aile içi şiddet olayıyla ilgili. Ancak durum herhangi bir yeni fiziksel şiddet iddiasını değil; bir koruma emri ihlalini içeriyor.



İlgili polis raporu, mağdurun evinde meydana gelen olayda ön camın kırıldığını ve Bridges'in de orada olduğunu, bu sebeple koruma emrinin ihlal edildiğini belirtti. Bridges'in uzun süredir sevgilisi olan mevzubahis mağdurun, Bridges ile birkaç çocuğu bulunuyor ve bir velayet savaşının tam ortasında yer alıyorlar."



Daha önce Bridges, kız arkadaşı Kysre Gondrezick'in dahil olduğu ağır aile içi şiddet suçlamasına itirazda bulunmamıştı. Bunun sonucunda Bridges'in hapis cezasına çarptırılması gerekmese de, kendisine üç yıl denetimli serbestlik verilmişti.



