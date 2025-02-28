Milano, Monaco'yu Mirotic ve Shields ile geçti

Olimpia Milano, sahasında ağırladığı Monaco'yu Mirotic ve Shields'ın etkili oyunlarıyla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milano, Monaco'yu Mirotic ve Shields ile geçti
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28 Şubat 2025 01:05
THY EuroLeague'in 27. haftasında Olimpia Milano ile Monaco karşı karşıya geldi. Unipol Forum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milano 86-80'lik skorla kazandı.

Milano'da Nikola Mirotic 22 sayısıyla galibiyetin mimarı oldu. Shavon Shields, 19 sayı 9 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaştı. Zach LeDay'de 10 sayı ve 7 ribaund ile etkili bir performans ortaya koydu.

Monaco'da Elie Okobo'nun 16, Mike James'in 15 sayılık oyunları galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Milan 15. galibiyetini elde ederken Monaco ise 11. yenilgisini aldı.

Milano, gelecek hafta Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Monaco ise Paris deplasmanına gidecek.

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