Milan, Tomori'nin tapusunu aldı

Milan, Chelsea'den kiraladığı İngiliz stoper Fikayo Tomori'nin bonservisini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milan, Tomori'nin tapusunu aldı
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17 Haziran 2021 18:12
 İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı İngiliz stoper Fikayo Tomori ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu devreye sokan Milan, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcuyu 30 Haziran 2025 tarihine kadar renklerine bağladı.

Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Milan'ın transfer için 30 milyon avroya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.

 

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