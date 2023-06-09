Milan, Tielemans için devreye girdi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Youri Tielemans için Milan devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan, Tielemans için devreye girdi!
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09 Haziran 2023 01:52
Son güncelleme 09 Haziran 2023 01:53
Galatasaray'a, Belçikalı orta saha Youri Tielemans transferi için rakip çıktı.

Sky Sport'un haberine göre, Milan'ın da Tielemans'ı gündemine aldığı belirtildi.

İtalyan temsilcisinin, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.

Öte yandan Tielemans'a ayrıca Jose Mourinho'nun ekibi Roma'nın da ilgi gösterdiği öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tielemans transferi için canlı yayında konuşmuştu. Buruk, "Tielemans için de 'Come to Galatasaray'a başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmış bir oyuncunun, ilk düşüncesi Premier Lig'de kalmak oluyor. Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın, bu kadar önemli oyuncuların gelmesi. Zaniolo'nun 23 yaşında Türkiye'ye gelip oynaması önemli şeyler. Diğer oyunculara da gidilebilir bir yer olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz." sözlerini kullanmıştı.

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