Milan, sahasında Mourinho'yu üzdü!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Milan, sahasında Roma'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, sahasında Mourinho'yu üzdü!
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15 Ocak 2024 00:43
İtalya Serie A 20. hafta maçında Milan, sahasında Roma ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11. dakikada Yacine Adli, 56. dakikada Oliviier Grioud ve 84. dakikada Theo Hernandez attı. Roma'nın tek golü 69. dakikada penaltıdan Leandro Paredes'den geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde oynadıkları son 3 maçta galip gelemedi. Stefano Pioli'nin öğrencileri ise ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Alınan bu sonucun ardından Milan puanını 42'ye çıkardı. Roma ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Roma ise Hellas Verona'yı konuk edecek.

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