Milan, Modric'in golüyle Bologna'yı devirdi!

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Milan, Bologna'yı ağırladı.
San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 1-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü dakika 61'de Luka Modric kaydetti.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Bologna, Genoa'yı ağırlayacak.
San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 1-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü dakika 61'de Luka Modric kaydetti.
Bu sonucun ardından Milan, puanını 6'ya yükseltti. Bologna ise 3 puanda kaldı.
40 yaşındaki Luka Modric, Milan formasıyla ilk golünü kaydetti! ⚽️✅pic.twitter.com/07YlSn2oAp
— Sporx (@sporx) September 14, 2025
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Bologna, Genoa'yı ağırlayacak.