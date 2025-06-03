Milan, Modric için gün saymaya başladı!

Milan, Real Madrid'den ayrılan Luka Modric ile sözlü anlaşmaya vardı.

calendar 03 Haziran 2025 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 23:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Modric için gün saymaya başladı!
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İtalyan devi Milan'ın, transfer dönemindeki ilk hedefi Real Madrid'den ayrılan Hırvat yıldız Luka Modric oldu.

Di Marzio'nun haberine göre Milan, Luka Modric ile transferi için sözlü anlaşma yaptılar.

İtalyan temsilcisi, Çarşamba günü Luka Modric ile olan sözlü anlaşmasını resmiyete dökmek istiyor.

Hırvat yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla 57 resmi maçta görev alırken 4 gol, 9 asist kaydetti.

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