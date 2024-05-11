Milan evinde şov yaptı: Tam 5 gol!

İtalya Serie A 36. hafta maçında Milan, sahasında Cagliari'yi 4-1 mağlup ederek dört maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan evinde şov yaptı: Tam 5 gol!
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11 Mayıs 2024 23:39
İtalya Serie A 36. hafta maçında Milan ile Cagliari karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maçı Milan 5-1 kazandı. 

Milan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ismael Bennacer, 59 ve 86. dakikada Christian Pulusic, 74. dakikada Tijani Reijnder ve 83. dakikada Rafael Leao kaydetti. Cagliari'nin tek golü 63. dakikada Nahitan Nandez'den geldi. 


Bu sonuçla birlikte Milan, dört maç sonra kazandı ve puanını 74 yaptı. Cagliari ise 33 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Cagliari, Sassuolo'ya konuk olacak. 

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