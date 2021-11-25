Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid ile Stefano Pioli'nin çalıştırdığı AC Milan kozlarını paylaştı.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada AC Milan, 1-0'lık skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 87'de Junior Messias kaydetti. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez maça çıkan ve 35 dakika oynayan Messias, takımına önemli bir galibiyet getirdi.



Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanda kalırken, AC Milan da 4 puana yükseldi ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazandı



Grupta son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Porto deplasmanına gidecek. AC Milan sahasında Liverpool'u ağırlayacak.



PUAN DURUMU



(15) Liverpool

(5) Porto

(4) Atletico Madrid

(4) AC Milan





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