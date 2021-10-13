Milan'da tek kaleci kalınca gözler transfere çevrildi

Serie A'da şampiyonluk hedefleyen ekiplerden Milan'da kaleci sakatlıkları nedeniyle 38 yaşındaki Antonio Mirante'yi kadrosuna katacağı belirtildi.



Kırmızı siyahlı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Mike Maignan'ın ameliyat olacağı açıklandı. Liverpool maçında sakatlanan Maignan'ın en az 1 ay sahaya çıkamayacağı biliniyor.



Takımın 3. kalecisi genç Plizzari'nin de diz ameliyatı geçirecek olması nedeniyle oynayabilecek durumda sadece Ciprian Tatarusanu'nun kalması üzerine Milan serbest oyuncu transferi arayışına girdi.



Transfer dönemi kapanmasına rağmen Serie A kuralları gereği serbest oyuncuyla sözleşme imzalanabilmesi üzerine Milan'ın 38 yaşındaki Antonio Mirante'yle anlaşma sağladığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı ifade edildi. Son olarak Roma forması giyen Mirante'nin Tatarusanu ile birlikte 2 kalecisi düzelene kadar dönüşümlü olarak forma giymesi bekleniyor.



