Milan'da büyük hayal kırıklığı: Divock Origi

Milan, 2022 yazında Liverpool'den bonservissiz kadrosuna kattığı Divock Origi konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.



İtalyan basını, Origi'nin Milan'daki durumunu masaya yatırdı. İtalyan basınında yer alan haberde, kulüpte kadroda düşünülmeyen Origi'nin tek başına antrenman yapmaya devam ettiği hatırlatıldı.



Milan ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 4 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun gelen birkaç transfer teklifini kabul etmediği yazıldı.



"MİLYONER HAYALET



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Origi için, "Milyonler hayalet!" başlığı kullanıldı.



Origi, 2022 yazında Liverpool'dan Milan'a transferinin ardından İtalyan ekibine 4 yıllık imza atmış ve 2023-2024 sezonunu kiralık olarak Nottingham Forest'ta geçirmişti.



Milan forması altında toplamda 36 maçta süre bulan Origi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



