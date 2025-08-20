20 Ağustos
Milan'da adım adım Boniface

Milan, Bayer Leverkusen'den Victor Boniface ile prensip anlaşması sağladı. Milano ekibi, geçtiğimiz günlerde oyuncu için resmi teklif yaptı. Alman ekibi, bu teklifi değerlendiriyor.

20 Ağustos 2025 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'da adım adım Boniface
Kadrosunda köklü bir değişikliğe giden Milan, golcü takviyesi için gaza bastı.

Milano ekibi, Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Victor Boniface'yi transfer etmek için sona yakın...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Nijeryalı golcünün transferinde anlaşmaya varmak için Alman ekibiyle doğrudan görüşmelerde bulunuyor. Siyah-kırmızılılar, son 48 saat içerisinde resmi teklif yaptı. Leverkusen teklifi değerlendiriyor. Masanın iki tarafı da anlaşmanın sağlanacağını düşünüyor.

24 yaşındaki golcü oyuncu, Milan ile prensip anlaşmasına vardı.

Victor Boniface, geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı. 

 

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.