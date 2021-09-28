Milan - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

Milan ile Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da
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28 Eylül 2021 08:20
Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede Milan'ın galibiyetine 2,50 ve Atletico Madrid'in galibiyetine 2,28'lik oran verildi. Beraberliğe 2,70 oran verilirken 2,5 ALT 1,49 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,00 olarak açıklandı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmaya özel açılan bahislerde Milan'ın ilk golü atmasına 1,83 oran belirlenirken Atletico Madrid'in kazanmasına 1,80'lik oran açıklandı. Gol olmaz seçeneğine ise 6,40'lık oran belirlendi.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Milan - Atletico Madrid maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,74 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,68 ile bültende yer aldı.

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