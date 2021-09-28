Milan - Atletico Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Milan'ın galibiyetine 2,50 ve Atletico Madrid'in galibiyetine 2,28'lik oran verildi. Beraberliğe 2,70 oran verilirken 2,5 ALT 1,49 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,00 olarak açıklandı.
MILAN - ATLETICO MADRID MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmaya özel açılan bahislerde Milan'ın ilk golü atmasına 1,83 oran belirlenirken Atletico Madrid'in kazanmasına 1,80'lik oran açıklandı. Gol olmaz seçeneğine ise 6,40'lık oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Milan - Atletico Madrid maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,74 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,68 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Milan'ın galibiyetine 2,50 ve Atletico Madrid'in galibiyetine 2,28'lik oran verildi. Beraberliğe 2,70 oran verilirken 2,5 ALT 1,49 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,00 olarak açıklandı.
MILAN - ATLETICO MADRID MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmaya özel açılan bahislerde Milan'ın ilk golü atmasına 1,83 oran belirlenirken Atletico Madrid'in kazanmasına 1,80'lik oran açıklandı. Gol olmaz seçeneğine ise 6,40'lık oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Milan - Atletico Madrid maçına özel açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,74 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,68 ile bültende yer aldı.
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