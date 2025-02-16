İtalya Serie A 24. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan, 1-0'lık skorla kazandı.



Ev sahibi Milan'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Santiago Gimenez attı.



Bu sonuncun ardından Milan, ligde üst üste ikinci kez kazandı. Hellas Verona ise ligde arka arkaya ikinci yenilgisini yaşadı.



Milan, ligde 41 puana yükseldi. Hellas VErona, 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.



