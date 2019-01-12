İtalya Kupası son 16 turu maçında Milan, deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu. Milan, normal süresi uzatmalara giden maçta Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 102 ve 108. dakikalarda Patrick Cutrone kaydetti.
Milan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 120 dakika sahada kalırken takımının attığı 2. golün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Sampdoria, son 16 turunda kupaya veda etti.
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Milan'a galibiyeti getiren golleri 102 ve 108. dakikalarda Patrick Cutrone kaydetti.
Milan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 120 dakika sahada kalırken takımının attığı 2. golün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Sampdoria, son 16 turunda kupaya veda etti.
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