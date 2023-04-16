Mikel Arteta: 'Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz'

İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta 2-2 biten West Ham United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



2-0'ı koruyamamalarına değinen Arteta, "Hayal kırıklığım büyük. Bir kez daha maça muhteşem başladık. Kontrol tamamen bizdeydi ama sonra saha içinde amacımızı unuttuk. Korkunç bir penaltı oldu ve West Ham'a umut verdik. Sonra da West Ham'ın oynamasını izledik. Her şeyin yanlış gittiği bir 'rollercoaster'a binmiş gibiydik. Asla o 'rollercoaster'dan inemedik." dedi.



Kaçırdığı penaltı sebebiyle Bukayo Saka'nın suçlanmamasını isteyen Arteta, "Penaltıyı ancak penaltıyı kullanan kaçırır. En büyük yıldızlar dahil penaltı kaçırmayan bir futbolcu tanımıyorum." ifadelerini kullandı.



Son olarak şampiyonluk yarışına değinen İspanyol teknik adam, "Üzerimizdeki şampiyonluk baskısı arttı mı, azaldı mı bilemem. Birkaç ay önce ne kadar vardı, şimdi ne kadar var, bilmiyorum. Bunu ölçemem." diyerek sözlerini noktaladı.

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