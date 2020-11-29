Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti

54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti
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29 Kasım 2020 08:37
54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.

15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında dengeli bir oyun ortaya koydu.

8 raunt süren mücadelede sık sık sarılmaların yaşanması dikkat çekerken iki ismin de birbirini yaralamamaya özen göstererek dövüşmesi maçın notları arasında girdi.


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