13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki

Milan ile Como arasındaki İtalya Serie A maçı Avusturalya'da oynanacak. Konuyla ilgili gündem devam ederken Milan'ın kalecisi Mike Maignan'dan da açıklama geldi.

calendar 13 Ekim 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'daki Milan - Como ile La Liga'daki Villarreal - Barcelona maçları, kıta dışındaki statlarda karşılaşacak. UEFA, maçların oynanması için yapılan başvuruları kabul etti.

FUTBOLCULARDAN TEPKİ

İki ekibin maçları için alınan bu kararın ardından futbolculardan tepki geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Barcelona forması giyen Frankie de Jong, alınan bu kararın ardından "Villarreal maçını Miami'de oynayacak olmamızdan hoşlanmıyorum. Bu adil değil. Kulüpler para kazanacak ama benim net görüşüm bu. Bu tür durumlar kabul edilemez." diye konuştu.

"BUNLAR ABSÜRT"


Milan forması giyen Adrien Rabiot ise konuyla ilgili, "Milan - Como maçını Avusturalya'da oynamak tamamen çılgınlık! Lig görünürlüğü ve artan ekonomik anlaşmalar var ve tüm bunlar bizim kontrolümüz dışında. Maç programları ve oyuncuların sağlığı hakkında çok şey söyleniyor ancak bunlar absürt!" dedi.

RABIOT İÇİN CEVAP VE TEPKİ

İtalya Serie A Başkanı Luigi Di Siervo, Rabiot'un bu açıklamasına cevap verdi ve Fransız yıldıza tepki gösterdi. Siervo, "Futbol oynamak için milyonlarca dolar kazanıyor ve kazandığı paraya saygı duymalı. Kulübü ve iş vereni olan Milan'ın isteğine uymalı. Milan, maçın yurt dışında oynanmasını istedi ve bununla ilgili baskı yaptı." sözlerini sarf etti.

SON AÇIKLAMA MAIGNAN'DAN

Konuyla ilgili son açıklama yine Milan cephesinden geldi. İtalyan ekibinin kalecisi Mike Maignan, "Rabiot'un sözlerine tamamen katılıyorum. Günümüzde futbolun finansal yönü çok fazla önemseniyor ve diğer şeyleri unutuyoruz. Bu bir Serie A maçı. Neden yurt dışında oynanacağını anlamıyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
