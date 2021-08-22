Miha Zajc: "Karakter ortaya koyduk"

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup ettiği maçta ağları sarsan Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc: 'Karakter ortaya koyduk'
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22 Ağustos 2021 23:55
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri ve gol attığı maçın ardından konuştu.
Mutlu olduğunu belirten Sloven oyuncu, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. Başından itibaren çok zorlayıcıydı. Antalyaspor iyi oynadı, iyi mücadele etti. Bizler son düdüğe karşı savaş verdik, karakter ortaya koyduk. Çok mutluyum. Önemli olan takıma katkı sağlayabilmem ve gol atabilmem. Takım için gol atmak mutluluk verici." dedi.


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