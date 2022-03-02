Miha Zajc'ın pasları adrese teslim

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyette öne çıkan bir diğer isim Miha Zajc oldu.



İlk golü jeneriklik bir vuruşla ağlara gönderen Sloven orta saha, 90. dakikada yerini Valencia'ya bırakana kadar 41 pasın 39'unda isabet sağlayıp yüzde 95.1'lik müthiş bir oran yakaladı.



Verdiği bir şut pasını ise Rossi değerlendiremediği için hanesine asist yazılamadı. İki pas arası yapıp 7 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.





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