Miha Zajc'ın pasları adrese teslim

Fenerbahçeli Miha Zajc, 90. dakikada yerini Valencia'ya bırakana kadar 41 pasın 39'unda isabet sağlayıp yüzde 95.1'lik müthiş bir oran yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'ın pasları adrese teslim
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02 Mart 2022 09:00
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyette öne çıkan bir diğer isim Miha Zajc oldu.

İlk golü jeneriklik bir vuruşla ağlara gönderen Sloven orta saha, 90. dakikada yerini Valencia'ya bırakana kadar 41 pasın 39'unda isabet sağlayıp yüzde 95.1'lik müthiş bir oran yakaladı.

Verdiği bir şut pasını ise Rossi değerlendiremediği için hanesine asist yazılamadı. İki pas arası yapıp 7 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

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