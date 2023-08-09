Miguel Crespo yeni sözleşme imzalamaya yakın

Fenerbahçe, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Miguel Crespo ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo yeni sözleşme imzalamaya yakın
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09 Ağustos 2023 09:44
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 09:45
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Miguel Crespo'nun durumu merak ediliyor. Portekizli oyuncu sarı-lacivertli kulüpte kalmak istiyor.

GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI

İsmail Kartal'ın da takımında görmek istediği Portekizli oyuncuyla yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 26 yaşındaki futbolcunun 600 bin Euro'luk maaşına ciddi bir oranda zam yapılacak.

3 YILLIK KONTRAT

Deneyimli orta saha, 1.7 milyon Euro istese de yönetim 1.4 milyon Euro'ya başarılı oyuncuyu ikna etti. En kısa sürede 3 yıllık yeni bir kontrat yapılması bekleniyor. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna girecek olan Crespo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 64 karşılaşmada 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 



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