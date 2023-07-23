Miguel Crespo'ya İtalya'dan teklif!

Fenerbahçe Transfer Haberleri Son Dakika: Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Portekizli yıldız Miguel Crespo'ya İtalyan ekibi talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'ya İtalya'dan teklif!
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23 Temmuz 2023 11:30
Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılıyor... Portekizli orta saha, Fenerbahçe formasını giydiği 2 sezonda gösterdiği istikrarlı performans ile hem teknik direktörden hem de taraftardan tam not aldı.

AYRILIK KARARI ALINDI

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun gelecek sezon için Fenerbahçe yönetiminden yüksek maaş talep ettiği ve bu nedenle ayrılık kararının alındığı öğrenildi.

GENOA TALİP OLDU!

Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor. Yıldız oyuncunun son talibi ise İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Genoa oldu.

GENOA'NIN TEKLİFİ BELLİ OLDU!

Genoa'nın Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ise 7.5 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi.

Geçen sezon 37 maçta forma giyen Crespo, 3 gol ve 4 asist üretti. 

 
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