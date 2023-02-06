Miguel Cardoso: "Ailem için endişeleniyorum"

Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, Giresunspor maçı için kentte bulunuyordu. Başarılı oyuncu Kayseri'den de hissedilen deprem sonrası ailesi için endişeli olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miguel Cardoso: 'Ailem için endişeleniyorum'
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06 Şubat 2023 15:27
Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso, Süper Lig'de karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı için kente gitmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Portekiz basınına konuşan başarılı oyuncu, Kayseri'de bulunan ailesi için endişe duyduğunu açıkladı.

Cardoso yaptığı açıklamada, "Neyse ki burada bir şey hissetmedik. Ailem Kayseri'de sabah saat 04.00 gibi evi terk etmek zorunda kaldı. Oradan arkadaşımın evine geçtiler. Depremin merkez üssü olmamasına rağmen ailem de hissetmiş ve çok korkmuşlar." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Maçımız iptal oldu. Tüm spor müsabakalarına ara verildi. Haberleri vefat eden insanlar için endişeleniyoruz. Ailem ilk etepta kulüp tesislerine gittiler ama orayı da hemen terk etmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

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