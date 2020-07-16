Mickael Tırpan: 'Başakşehir'den sonra en iyi biziz'

2019/20 sezonu devre arasında Lokeren'den Kasımpaşa'ya transfer olan Türkiye pasaportlu orta saha oyuncusu Mickael Tırpan, Süper Lig ve takımının performansı hakkında konuştu.



Mickael Tırpan, "Çok ilginç bir sezon geçiriyoruz. Pandemi arasından bu yana iyi gidiyoruz. Fiziksel olarak çok zor bir süreç ama mental olarak çok daha zor. Ben buraya geldikten sonra çok iyi bir seri yakaladık. Başakşehir'i saymazsak, pandemi arasından sonra en iyi sonuçları alan takım biz olduk. Fakat, çok daha iyisini de yapabilirdik. 14 puandan 39 puana yükseldik. Her şey çok iyi gidiyor. Kasımpaşa'ya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



"SAĞ BEKİM AMA ORTADA OYNATTI"



26 yaşındaki çifte pasaportlu oyuncu, "Teknik direktör Fuat Çapa beni çok iyi tanıyordu. Sağ bektim ama beni orta sahada oynattı. Neler yapabileceğimi biliyordu. Yeni pozisyonumda çok fazla ikili mücadeleye girmem gerekiyor ve ben de bunu yapıyorum. Elimden geleni yapıyor, asla pes etmiyorum." dedi.



"MUHTEMEL ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR"



Süper Lig'in kalan son 2 haftasındaki hedeflerini de söyleyen Mickael Tırpan, "Kendimize 8'inci sırayı hedef koyduk. Son 2 maçı kazanmak bizim için bonus olacak. Son hafta evimizde Başakşehir ile oynayacağız. Muhtemel şampiyonu evimizde yenmek, lige nokta koyarken çok prestijli bir galibiyet olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



