Michy Batshuayi yine penaltı kaçırdı!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde 7. dakikada penaltı kazand ancak Michy Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Haber; Sporx.com
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Michy Batshuayi yine penaltı kaçırdı!
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08 Mayıs 2022 19:27
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 7. dakikasında penaltı kazandı.

Siyah-beyazlılarda ceza sahasında topla buluşan Cyle Larin, Novak'tan sıyrılmak isterken, top Novak'ın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi ise vuruştan yararlanamadı. Belçikalı futbolcunun vuruşu direkten dışarıya gitti.

Michy Batshuayi'nin Süper Lig'deki son 2 penaltısı direkten döndü.

Trabzonspor
Fenerbahçe

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