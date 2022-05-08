Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 7. dakikasında penaltı kazandı.
Siyah-beyazlılarda ceza sahasında topla buluşan Cyle Larin, Novak'tan sıyrılmak isterken, top Novak'ın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi ise vuruştan yararlanamadı. Belçikalı futbolcunun vuruşu direkten dışarıya gitti.
Michy Batshuayi'nin Süper Lig'deki son 2 penaltısı direkten döndü.
Trabzonspor
Fenerbahçe
Siyah-beyazlılarda ceza sahasında topla buluşan Cyle Larin, Novak'tan sıyrılmak isterken, top Novak'ın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi ise vuruştan yararlanamadı. Belçikalı futbolcunun vuruşu direkten dışarıya gitti.
Michy Batshuayi'nin Süper Lig'deki son 2 penaltısı direkten döndü.
Trabzonspor
Fenerbahçe
❌ Michy Batshuayi, penaltıdan yararlanamadı! #BJKvFB #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/hVEOhpMxlg
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 8, 2022
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