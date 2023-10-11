Michy Batshuayi için sarı alarm!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin genel durumu teknik heyeti memnun etmiyor. Belçikalı yıldızın menajeri Meissa N'diaye İstanbul'a davet edldi. 30 yaşındaki golcünün tüm problemleri masaya yatırılıp çözüm aranacak...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Michy Batshuayi için sarı alarm!
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11 Ekim 2023 08:40
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin genel durumu teknik heyeti memnun etmiyor.

Son Kasımpaşa maçında pozisyonlara girmesine rağmen normalde rahatlıkla atabileceği golleri kaçıran Belçikalı futbolcuda konsantrasyon eksikliğinin olduğu tahmin ediliyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen hatta transferin son gününe kadar takımdan ayrılma ihtimali yüksek ifade edilen Batshuayi'nin menajeri Meissa N'diaye'nin İstanbu'a davet edildiği iddia edildi. Belçikalı yıldızın menajeri ile kapsamlı bir şekilde görüşüleceği Michy Batshuayi'de kafa karışıklığı varsa bunun sebeplerinin masaya yatırılacağı bildirildi.



İSMAİL KARTAL ÇÖZÜM ARIYOR

Teknik patron İsmail Kartal, takımda kalmasını istediği Batshuayi'nin bu şekilde yol yürümesini de istemiyor. Bir türlü takımdaki yeni rolüne alışamayan Belçikalı yıldız Avrupa maçlarında forma giymesine karşın ligde az süre almasını sorun ediyor. Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor. 

 
 

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