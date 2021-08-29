Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Royal Antwerp, Belçika Ligi'nde Oud-Heverlee Leuven'i ağırladı. Royal Antwerp maçta 2-0 öne geçti ama mücadele 2-2 bitti.



Royal Antwerp'in gollerini 38. dakikada Mathieu Maertens (kendi kalesine) ve 45. dakikada Michael Frey (penaltı) kaydetti. Oud-Heverlee Leuven'in golleri 55. dakikada Türk futbolcu Cenk Özkacar ve 76. dakikada Konyaspor'un eski futbolcusu Levan Shengelia'dan geldi.



Oud-Heverlee Leuven'in Lyon'dan kiraladığı Cenk Özkacar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Levan Shengeli ise 74'te oyuna girdi ve 76'da golünü attı. Konuk ekipte Sebastien Dewaest, 90. dakikada kırmızı kart gördü.



Oud-Heverlee Leuven'in Galatasaray'dan kiraladığı Jesse Sekidika karantinada odluğu için maç kadrosunda yer almadı.



Bu beraberliğin ardından Royal Antwerp 5 maç sonunda 5 puana ulaştı. Oud-Heverlee Leuven de 6 maç sonunda puanını 4 yaptı.



