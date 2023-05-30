Miami Heat, Doğu Konferansı Finalleri'nin 7. maçında Boston Celtics'i mağlup ederek NBA Finallerine yükselmeyi başardı.



Jimmy Butler 28 sayı, Caleb Martin ise 26 sayı kaydederek Heat'in, seride 0-3 geriye düştükten sonra galip gelmeyi hedeflemiş olan Celtics'i kendi sahasında 103-84 mağlup ederek, NBA Finallerine adını yazdırdı.



Heat, Perşembe günü Nuggets'a karşı oynayacağı NBA Finalleri serisinin 1. maçı için Denver'a seyahat edecek. Son dört yılda ikinci kez NBA Finallerine yükselmeyi başaran Miami, en son 2020'de Orlando bubble'ında Los Angeles Lakers'a karşı oynamış ve 4-2 mağlup olmuştu.



Galibiyete ayrıca 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile katkıda bulunan Butler, Doğu Konferansı finallerinin En Değerli Oyuncusu olarak Larry Bird Ödülüne de layık görüldü ve dokuz kişilik panelde Caleb Martin'i tek bir oyla geride bıraktı.



Butler maçın ardından "Kimse tatmin olmuş değil, henüz hiçbir şey başarmadık. Sırf Doğu Konferansı'nı kazanmak için oynamıyoruz, şampiyonluk için oynuyoruz." şeklinde konuştu.



BROWN YETERSİZ KALDI



Boston, seride ilk üç maçı kaybettikten sonra NBA tarihinde bir playoff serisini 151 deneme sonrası ilk kez kazanan takım olmayı hedefliyordu. Celtics seriyi 7. maça uzatmayı başarmış olsa da, son maçta hücum ritmini bir türlü bulamadı. Koç Joe Mazzulla'nın kadrosu 82 şut denemesinin yalnızca 32'sinde (%39) isabet bulurken, üçlük çizgisi gerisinden denediği 42 şutta da 9 isabette kaldı.



Karşılaşmayı zayıf bir performansla kapatan Jaylen Brown, 1/9 üçlük isabetiyle 19 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayarak takımın en skorer ismi oldu. Boston adına 6. maçı son anda tiplediği topla kazandırmış olan Derrick White ise, son karşılaşmada 5/12 şut isabetiyle 18 sayı buldu.



Celtics yıldızı Jayson Tatum, karşılaşmanın ilk pozisyonunda ayak bileğini burktuktan sonra maç boyunca ritmini bulamadı ve 5/13 şut isabetiyle oynadığı geceyi 14 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle tamamladı.



Miami, en son New York Knicks'in 1999'daki 50 maçlık kısaltılmış normal sezonda bunu başarmış olmasından beri, konferansının 8. sırasında olup NBA Finallerine yükselen ilk takım olmayı da başardı.



