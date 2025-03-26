MHK'den hakem kararları için yeni sistem!

Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin karar kalitesini artırmak için Tutarlılık İzleme Modülü'nü uygulamaya aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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MHK'den hakem kararları için yeni sistem!
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26 Mart 2025 11:18

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk futbolundaki hakem kararlarını daha tutarlı ve kaliteli hale getirmek için yeni bir sistem geliştirdi.

İşte MHK'nin yaptığı o açıklama;

"Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarında görev yapan hakemlerin karar kalitesini artırmak ve tutarlılığı sağlamak amacıyla Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geliştirilen Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) uygulamaya geçiriliyor.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerine yüz yüze ve online tanıtımı yapılan bu yenilikçi sistem, hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası olacak."

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