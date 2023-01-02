Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçı yöneten Erkan Özdamar'ı Merkez Hakem Kurulu'ndan ceza geldi.



Ev sahibi Sivasspor'un attığı bir golü, monitörde izledikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal eden Erkan Özdamar, maçtaki bazı kararlarıyla da çok konuşuldu. Özellikle Sivasspor cephesi, Erkan Özdamar'a sert tepki gösterdi.



Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismi olan Erkan Özdamar'a, Süper Lig'in 17. haftasında görev vermedi.



Öte yanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e de bu hafta maç verilmesi beklenmiyor.





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