Metin Tekin: "Şampiyonluk kadrosu değil!"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor karşısında 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların efsane ismi Metin Tekin, oynanan karşılaşmayı HT Spor'da değerlendirdi.

calendar 01 Eylül 2025 09:27
Fotoğraf: bjk.com.tr
Metin Tekin: 'Şampiyonluk kadrosu değil!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor'da "Oyun Aklı" programında Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

"ŞAMPİYONLUK KADROSU DEĞİL"

Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosu olmadığını belirten Tekin, "Tamam şampiyonluk kadrosu değil kabul ediyorum ama rakibinize göre yine önde kalıyorsunuz. Kadroya baktığınız zaman daha güçlü tarafsınız. Beşiktaş beraberliği de yakalayabilirdi ama Beşiktaş, Alanya ile oynuyorsa oyunun kontrolü onda olmalı. Beşiktaş'ın Türkiye ligindeki misyonu budur. Hiçbir skor bulamadan maçı 2-0 kaybetti. Bu maç Sergen Yalçın üzerinden okunmaz ama bu sene de yarışın dışında kaldığınız zaman konuşulacak bir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.