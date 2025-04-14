Mete Işık: 'Play-off'a kalacağımıza inanıyorum'

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik sorumlusu Mete Işık, mücadele sonrasında konuştu.



Işık, sezonun son çeyreğine gelindiğini hatırlattı.



Karşılaşmalarda 1 puanın dahi önemli olduğunu aktaran Işık, "İyi futbol oynuyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Bizim takımın da play-off'a mutlaka katılacağına inanıyorum. Biraz önce baktım, yüzde 66'ya 33 gibi olmuş topla oynama oranı var. Çok pozisyona giremedik ama istediğimiz futbolu oynamaya çalıştık. Takımın yükselen bir grafiği var." değerlendirmesinde bulundu.



