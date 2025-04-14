Mete Işık: "Play-off'a kalacağımıza inanıyorum"

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik sorumlusu Mete Işık, maçın ardından açıklama yaptı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mete Işık: 'Play-off'a kalacağımıza inanıyorum'
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14 Nisan 2025 18:44
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik sorumlusu Mete Işık, mücadele sonrasında konuştu.

Işık, sezonun son çeyreğine gelindiğini hatırlattı.

Karşılaşmalarda 1 puanın dahi önemli olduğunu aktaran Işık, "İyi futbol oynuyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Bizim takımın da play-off'a mutlaka katılacağına inanıyorum. Biraz önce baktım, yüzde 66'ya 33 gibi olmuş topla oynama oranı var. Çok pozisyona giremedik ama istediğimiz futbolu oynamaya çalıştık. Takımın yükselen bir grafiği var." değerlendirmesinde bulundu.

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