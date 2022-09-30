Mesut Özil'den sakatlığıyla ilgili açıklama!

Medipol Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Mesut Özil yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Özil, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım." dedi.
Yıldız oyuncu ayrıca, "En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Başakşehir formasıyla sadece 3 maçta forma giyebildi ve yalnızca 21 dakika saha kaldı.
Mesut Özil yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Özil, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım." dedi.
Yıldız oyuncu ayrıca, "En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil, Başakşehir formasıyla sadece 3 maçta forma giyebildi ve yalnızca 21 dakika saha kaldı.
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