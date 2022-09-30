Mesut Özil'den sakatlığıyla ilgili açıklama!

Medipol Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.Mesut Özil yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle bir süre daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.Özil,dedi.Yıldız oyuncu ayrıca,ifadelerini kullandı.Mesut Özil, Başakşehir formasıyla sadece 3 maçta forma giyebildi ve yalnızca 21 dakika saha kaldı.