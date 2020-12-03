Messi oynamadı, Barcelona 17 yıl sonra ilki başardı

Barcelona, Messi'nin dinlendirildiği maçta Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaros'u 3-0 mağlup etti ve 17 yıl sonra ilk kez gruplarda 5'te 5 yaptı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Messi oynamadı, Barcelona 17 yıl sonra ilki başardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2020 00:52
Barcelona, Messi'nin oynamadığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaros'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 14. dakikada Griezmann, 20. dakikada Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Dembele ile geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002/03'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferençvaros ile 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Barcelona, deplasmanda 2-0 yendiği 12 puanla 2. sırada bulunan Juventus ile liderlik maçına çıkacak. Ferençvaros ise kendisi gibi 1 puanı olan Dinamo Kiev ile üçüncülük maçı oynayacak.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için