Messi'nin şirketi borsaya açıldı: Piyasa değeri 223M€

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin kurduğu gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO), İspanya'da 57.4 euro hisse fiyatıyla borsaya giriş yaptı. Şirketin piyasa değeri 223 milyon euro (232.12 milyon dolar) olarak belirlendi.



Messi, İspanya Merkez Bankası tarafından denetlenen Portfolio'daki belgelere göre, Edificio Rostower Socimi adlı şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstleniyor.



YEDİ OTEL, ÜÇ OFİS ALANI, BEŞ DAİRE



CNBC-E'nin haberine göre, Edificio Rostower'ın portföyünde İspanya ve Andorra'da yedi otel, İspanya'da üç ofis alanı ve beş daire bulunuyor.



Ayrıca Londra ve Paris'te de mülkleri yer alıyor. 2013 yılında kurulan şirket, 2023'te 1.7 milyon Euro zarar açıkladı.



Şirketin borsaya giriş sürecine ilişkin yapılan yorum taleplerine henüz yanıt verilmedi.



Şirketin yatırımlarının büyük kısmı, Messi'nin 2000 yılında 13 yaşındayken FC Barcelona altyapısına katılmak için taşındığı Katalonya bölgesinde bulunuyor.



Kulübün borçları ve La Liga'nın finansal fair play kuralları nedeniyle FC Barcelona, Messi'yi takımda tutamayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Messi, Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer oldu.



DÖNMEYİ PLANLIYOR



Messi, futbolu bıraktıktan sonra eşi Antonela Roccuzzo ve üç çocuğuyla birlikte Barcelona'ya dönmeyi planladığını birçok kez dile getirdi. Messi halen ABD'nin Inter Miami takımında forma giyiyor.



EŞİ BAŞKAN YARDIMCISI



Edificio Rostower'ın yönetim kurulunda Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Diğer üyeler arasında İspanyol enerji şirketi Naturgy'nin yönetim kurulu üyesi Ramon Adell yer alıyor.



