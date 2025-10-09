09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Mertens'i aratmıyor: İlkay Gündoğan!

Galatasaray'ın yeni transfer İlkay Gündoğan, Dries Mertens'in boşluğunu çok iyi doldurdu.

09 Ekim 2025 10:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mertens'i aratmıyor: İlkay Gündoğan!
İlkay Gündoğan, çocukluk aşkı Galatasaray'a geldiği ilk günden itibaren 40 yıllık Aslan gibi bir performans sergilemeye başladı.

Orta alanda top tutan, pas atan ve oyunu rahatlatan İlkay, takımının ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sahada sergiliyor. Mertens'in ayrılığından sorda bu bölgede oluşan soru işaretlerini anında kaldıran 34 yaşındaki futbolcu takımın en kilit isimlerinden birisi olmayı başardı.

Bu durumdan en çok da teknik direktör Okan Buruk mutluluk duyuyor. Başarılı teknik adam, İlkay'ın oyun zekasından yararlanıyor.


EKSTRA ÇALIŞIYOR

İlkay Gündoğan'ın başarısı sadece yeteneğinde saklı değil. Başarılı futbolcu her antrenman sonrasında ek çalışma gerçekleştiriyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
