Mert Hakan Yandaş istatistikleriyle göz doldurdu

Fenerbahçe'de Rizespor karşılaşmasında görev yapan Mert Hakan Yandaş, ortaya koyduğu istatistiklerle göz doldurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş istatistikleriyle göz doldurdu
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19 Şubat 2024 13:24
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Rizespor karşısında ikinci yarı oyuna dahil olmasına rağmen en fazla şutta payı bulunan isim oldu.

Mert Hakan, 45 dakika sahada kalmasına rağmen, 1 asist yaptı, 3 şut çekti, 2 şut pası verdi, 3 sahipsiz top kazandı ve girdiği 6 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı.

Tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, açtığı 4 ortada ise 1 isabet sağladı. 

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