Mert Hakan Yandaş istatistikleriyle göz doldurdu

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Rizespor karşısında ikinci yarı oyuna dahil olmasına rağmen en fazla şutta payı bulunan isim oldu.
Mert Hakan, 45 dakika sahada kalmasına rağmen, 1 asist yaptı, 3 şut çekti, 2 şut pası verdi, 3 sahipsiz top kazandı ve girdiği 6 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı.
Tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, açtığı 4 ortada ise 1 isabet sağladı.
Mert Hakan, 45 dakika sahada kalmasına rağmen, 1 asist yaptı, 3 şut çekti, 2 şut pası verdi, 3 sahipsiz top kazandı ve girdiği 6 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı.
Tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, açtığı 4 ortada ise 1 isabet sağladı.
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