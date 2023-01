Mert Hakan Yandaş'a tepki: 'Kulübe kabadayısı'

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor. İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından sarı-lacivertli oyuncu kenarda adeta çılgına döndü. Hakem Halil Umut Meler'e sert bir tepki gösteren ve sahaya doğru yönelen Mert Hakan'ı Fenerbahçe kurmayları sakinleştirdi. Tepkisi nedeniyle sarı kartla cezalandırılan deneyimli oyuncu bu sezon 4'üncü sarı kartını gördü.Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan bu sezon yedek kulübesinde 3. sarı kartını gördü. 28 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de 4-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında bu sezon saha içinde tek kartını aldı.Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Mauro Icardi, derbinin ardından da skor tabelasının önünde 3 işaretiyle poz verdi ve takımla uzun süre sevindi. Sarı-kırmızılı oyuncuların bu sevincine ise Mert Hakan Yandaş tepki gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.Fanatik Gazetesi yazarı Faik Çetiner, derbi kritiğinde Mert Hakan'a sert eleştiriler yöneltti. İşte Çetiner'in yazısından o bölüm: "Maçta sonradan oyuna giren İrfan Can kırmızı kart gördü, anladık. Bu Mert Hakan'a ne oluyor? Kulübenin kabadayısı gibi, oynamadığı maçlarda bile neden kart görür? Neyse Jesus'la başladık, onunla bitirelim. Fenerbahçe'nin oyun planını ve sahada neler yapmak istediğini artık her rakip biliyor. Hocanın B ve C planları var mı, göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe'deki son durum şu: JESUS, JESUS'A KARŞI."