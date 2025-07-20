Mert Hakan Yandaş'a iki talip!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda kalacak ve ayrılması planlanan isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'ten başka bir takıma transfer olabilir.
MERT HAKANA 2 TALİP
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'un Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.
Mert Hakan'ın da ayrılması durumunda bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
KOCAELİSPOR'DA TALİP
Edinilen bilgilere göre Mert Hakan ile aynı zamanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da ilgileniyor. Kocaelispor'un önümüzdeki günlerde transfer için bir hamle yapması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Mert Hakan geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forması ile 27 maça çıktı, 1 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.
Bu kapsamda Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'ten başka bir takıma transfer olabilir.
MERT HAKANA 2 TALİP
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'un Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.
Mert Hakan'ın da ayrılması durumunda bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
KOCAELİSPOR'DA TALİP
Edinilen bilgilere göre Mert Hakan ile aynı zamanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da ilgileniyor. Kocaelispor'un önümüzdeki günlerde transfer için bir hamle yapması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Mert Hakan geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forması ile 27 maça çıktı, 1 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.