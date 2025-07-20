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Mert Hakan Yandaş'a iki talip!

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor ve Kocaelispor'un ilgisi bulunuyor.

calendar 20 Temmuz 2025 11:31
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Mert Hakan Yandaş'a iki talip!
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda kalacak ve ayrılması planlanan isimler şekilleniyor.

Bu kapsamda Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'ten başka bir takıma transfer olabilir.

MERT HAKANA 2 TALİP


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'un Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

Mert Hakan'ın da ayrılması durumunda bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

KOCAELİSPOR'DA TALİP

Edinilen bilgilere göre Mert Hakan ile aynı zamanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da ilgileniyor. Kocaelispor'un önümüzdeki günlerde transfer için bir hamle yapması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Mert Hakan geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forması ile 27 maça çıktı, 1 gol ve 4 asist sevinci yaşadı.

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