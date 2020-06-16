Mert Hakan, Emre Kılın: 'Sezon sonu gidiyoruz'

Sivasspor'un yıldızlarından Mert Hakan Yandaş, Denizlispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Yandaş, uzun süredir merak edilen transfer konusuna da açıklık getirerek takımdan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Yandaş açıklamasında Emre Kılınç adına da konuşacak, "Sezon sonunda ayrılacağız. Şu anda bizim yerimize Sivasspor'un konuşulması lazım. Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum." sözlerini kullandı.



Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, sezon sonunda Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eriyor. Yandaş bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.



1 AĞUSTOS'TA FLORYA'DALAR



Galatasaray ile ön protokol yapan Mert Hakan Yaşar ve Emre Kılınç'ın 1 Ağustos'ta sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.







