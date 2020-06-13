Mert Günok: 'Şampiyonluk zamanı geldi'

İrfan Can: Çok tecrübeli takımız

'de'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Maçı değerlendiren Mert, "Hem tecrübeli hem disiplinli bir takımız. Bugün de hazır olduğumuzu gösterdik, bugün sahada diri bir takım vardı" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk hayalini anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "" dedi.