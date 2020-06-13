Mert Günok: "Şampiyonluk zamanı geldi"

Başakşehir'in 31 yaşındaki milli kalecisi Mert Günok, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Mert Günok: 'Şampiyonluk zamanı geldi'
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13 Haziran 2020 20:45
Başakşehir'de Mert Günok, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Mert, "Hem tecrübeli hem disiplinli bir takımız. Bugün de hazır olduğumuzu gösterdik, bugün sahada diri bir takım vardı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hayalini anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak kurulduğumuzdan bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisinde yer aldık, artık zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olmayı çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız" dedi.

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