Edin Visca: "Bu sene inşallah şampiyonluk olacak"

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Edin Visca: 'Bu sene inşallah şampiyonluk olacak'
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13 Haziran 2020 20:40
Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.

Bosnalı oyuncu iyi oynadıklarını belirtirken, "Tekrar sahaya döndük, kazandık. Hak ettik 3 puanı. Şampiyon olmak istiyoruz, tek maç tek maç gideceğiz. Alanya iyi takım, bunu biliyoruz. 5-6 net pozisyonumuz vardı, 3 puanı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu hedeflediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "9 sezon geçti. Bu sene inşallah şampiyonluk olacak. Avrupa'da da iyi gidiyoruz. Ben Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu hafta kazandık, Ankaragücü maçına bakacağız" dedi.



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