İrfan Can Kahveci: 'Ara olmamış gibi devam ediyoruz'

Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.



Aradan etkilenmediklerini kaydeden milli oyuncu, "Bu arayı takım olarak çok iyi değerlendirdik, müthiş çalıştık. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ve kazandık Bizim takımımızda çok tecrübeli futbolcular var ve onların da katkısıyla sanki hiç bu kadar uzun ara olmamış gibi devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



