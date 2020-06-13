İrfan Can Kahveci: "Ara olmamış gibi devam ediyoruz"

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
İrfan Can Kahveci: 'Ara olmamış gibi devam ediyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2020 20:50
Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Aradan etkilenmediklerini kaydeden milli oyuncu, "Bu arayı takım olarak çok iyi değerlendirdik, müthiş çalıştık. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ve kazandık Bizim takımımızda çok tecrübeli futbolcular var ve onların da katkısıyla sanki hiç bu kadar uzun ara olmamış gibi devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için